Одну из деревень в Чувашии накрыло талой водой

Чувашскую деревню накрыло талыми водами. Местные жители поделились кадрами мощного потока грязной воды, который с огромной скоростью пронесся по сельским улицам и залил их дома.

По словам местной администрации, населенный пункт находится в низине. Вероятно, из-за резкого потепления сдерживающий воду барьер растаял.

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