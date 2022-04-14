Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после очередного обстрела пограничного пункта в Курской области. Ранее он поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные российские регионы.

Еще 11 апреля в шести регионах объявили высокий уровень террористической угрозы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

