Боеприпас сдетонировал на ракетном крейсере "Москва" из-за пожара на борту – МО РФ

На крейсере "Москва" Черноморского флота произошел пожар. По сообщениям Минобороны, на борту сдетонировали боеприпасы. Экипаж эвакуировали. Причины ЧП выясняются. Пострадавших нет.



Украинские войска обстреляли жилые районы Донецка. Несколько снарядов были выпущены системой залпового огня "Ураган". Один из боеприпасов попал во двор жилого дома в Ленинском районе города. Людей в этот момент поблизости не было, обошлось без жертв и пострадавших.

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