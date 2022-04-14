Автобус загорелся на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе загорелся автобус. По словам очевидцев, в момент пожара он находился на стоянке. Дым было виден за несколько километров.

Пожарные быстро потушили огонь, но ремонту автобус уже не подлежит. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

