Новости регионов: в Кемеровской области произошло ДТП с машиной скорой помощи

В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Водитель легкового автомобиля на перекрестке не уступил дорогу спецтранспорту. Обе машины двигались на высокой скорости. В результате столкновения автомобиль медиков перевернулся. Пострадали водитель скорой, два фельдшера и пациент, которого они везли.

На Сахалине сильный снег и ветер снизили видимость до менее чем 400 метров. Метель парализовала работу аэропорта Южно-Сахалинска. Несколько рейсов отменены, а часть самолетов перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск. На дорогах острова ограничено движение общественного транспорта.

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