Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 19:15

Происшествия

Новости регионов: в Кемеровской области произошло ДТП с машиной скорой помощи

Новости регионов: в Кемеровской области произошло ДТП с машиной скорой помощи

В Москве рубероид упал на автомобили из-за штормового ветра

Ветер повалил деревья и ограждения в Москве

Неизвестный открыл стрельбу возле частного детского сада в ТиНАО

Новости регионов: в Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

На Ярославском шоссе образовался 11-километровый затор из-за аварии

Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве

Грузовик перевернулся в районе Окружного проезда

Новости регионов: десять рейсов отложили в аэропорту Южно-Сахалинска до 15 марта

В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Водитель легкового автомобиля на перекрестке не уступил дорогу спецтранспорту. Обе машины двигались на высокой скорости. В результате столкновения автомобиль медиков перевернулся. Пострадали водитель скорой, два фельдшера и пациент, которого они везли.

На Сахалине сильный снег и ветер снизили видимость до менее чем 400 метров. Метель парализовала работу аэропорта Южно-Сахалинска. Несколько рейсов отменены, а часть самолетов перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск. На дорогах острова ограничено движение общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпогодатранспортрегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика