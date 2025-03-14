Ветер повалил деревья и ограждения в Москве

В Москве продолжается сильный шторм. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду, что уже привело к падению деревьев и ограждений. Специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Температура воздуха держится на отметке 10 градусов, однако из-за сильного ветра ощущается значительно холоднее. Временами возможен дождь, а к ночи метеорологи прогнозируют резкое похолодание с заморозками.

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