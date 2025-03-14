Неизвестный открыл стрельбу возле частного детского сада в ТиНАО

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия возле детского сада в Коммунарке. По предварительной информации, пострадавших среди детей нет, сообщили в полиции.

Инцидент произошел на улице Липовый Парк. На кадрах с места происшествия видно, что между участниками конфликта произошла потасовка. В результате, один человек получил ранение ноги.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.