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14 марта, 16:15

Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле частного детского сада в ТиНАО

Неизвестный открыл стрельбу возле частного детского сада в ТиНАО

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Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия возле детского сада в Коммунарке. По предварительной информации, пострадавших среди детей нет, сообщили в полиции.

Инцидент произошел на улице Липовый Парк. На кадрах с места происшествия видно, что между участниками конфликта произошла потасовка. В результате, один человек получил ранение ноги.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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