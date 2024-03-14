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14 марта, 13:45

Происшествия

Новости регионов: площадь пожара достигла 1,4 тыс "квадратов" в здании в Ярославле

Новости регионов: площадь пожара достигла 1,4 тыс "квадратов" в здании в Ярославле

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Многоэтажное здание в Ярославле загорелось на площади в 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. Пожар начался с 400 "квадратов", но быстро распространился по всей крыше. В здании расположены квартиры, офисы и магазины. На месте инцидента работают 76 спасателей.

Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесли на 15 марта. В регионе скорость ветра достигает 60 метров в секунду – в Петропавловске-Камчатском срывает крыши и облицовку зданий. В связи с этим власти региона отменили занятия в школах. Циклон признали сильнейшим на Камчатке с начала 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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