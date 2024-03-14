Новости регионов: почти 30 дачных участков повредил пожар в Забайкалье

Почти 30 дачных участков повредил ландшафтный пожар в Забайкалье. Огонь от сухой травы и сильного ветра быстро охватил 60 гектаров. В регионе действует предупреждение синоптиков, порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Более ста спасателей работают на месте инцидента и держат ситуацию под контролем.

Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесли на 15 марта. В регионе скорость ветра достигает 60 метров в секунду – в Петропавловске-Камчатском срывает крыши и облицовку зданий. В связи с этим власти региона отменили занятия в школах. Циклон признали сильнейшим на Камчатке с начала 2024 года.

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