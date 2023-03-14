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14 марта, 23:15

Происшествия

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный БПЛА над Черным морем выполнял разведку

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный БПЛА над Черным морем выполнял разведку

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В Пентагоне подтвердили, что перехваченный БПЛА над Черным морем выполнял разведку. Однако представитель Минобороны США не стал уточнять, нес ли летательный аппарат оружие, но отметил, что такая возможность у беспилотника есть.

В Минобороны России сообщили, что утром зафиксировали американский MQ-9 в районе Крымского полуострова, который нарушил границы и двигался с выключенными транспондерами.

В воздух подняли истребители, они не применяли бортовое вооружение и вернулись на аэродром базирования. Американский беспилотник из-за резкого маневрирования потерял высоту и упал в море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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