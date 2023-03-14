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Новости часа: один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в Мелитополе

Новости часа: один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в Мелитополе

Авиадебоширы устроили драку на борту рейса Екатеринбург – Дубай

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Драка двух пассажиров самолета, летевшего из Екатеринбурга в Дубай, попала на видео

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в районе рынка в Мелитополе. О пострадавшем сообщили местные власти.

США и ЕС проведут обзор потолка цен на нефть РФ, ЕС может понизить его на 5 долларов. Об этом заявил Минфин США.

Около 27% возводимого в РФ жилья соответствует "зеленому" критерию энергоэффективности. Это данные госкомпании "Дом.РФ".

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