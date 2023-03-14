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Происшествия

Два человека пострадали при обстреле школы в Донецке со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле школы в Донецке со стороны ВСУ

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В Донецке под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попала школа в Куйбышевском районе. Два человека получили осколочные ранения. Пострадавших увезли в больницу.

Серьезные повреждения получило и само здание школы. Разрушена крыша, посечены стены, во многих окнах выбиты стекла.

Как сообщили городские власти, такие прилеты не случайность. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект. Все остальные цели украинских артиллеристов – это жилые дома, школы, детские сады, больницы, торговые центры и рынки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
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