Новости России: метель в Иркутске и ДТП в Санкт-Петербурге

В Иркутске отменили гуляния на Масленицу. Город приходит в себя после метели и ураганного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду. С домов сорвана обшивка, алюминиевый забор разложен на кусочки. Сегодня скорость ветра на Байкале может достигать 35 метров в секунду. Сжигать чучело в такой обстановке опасно.

В Санкт-Петербурге в крупной аварии пострадали четыре человека, в том числе дети. На перекрестке в Колпино такси, пытаясь проскочить на мигающий зеленый, протаранила автомобиль Kia. После этого такси выбросило с проезжей части прямо на остановку. Пешеходов, которые оказались неподалеку, осыпало осколками стекла.

В пригороде Кирова спасатели и пожарные пришли на помощь парашютисту. Он застрял в кроне высокого дерева на высоте около 10 метров. Во время прыжка его снесло ветром прямо на деревья на обочине дороги. Сам спортсмен не пострадал, но спуститься с дерева не мог. Помогли спасатели, которые подогнали автолестницу. Пожарные поднялись на дерево, освободили парашютиста от строп и он спустился вниз. Позднее сняли с дерева и парашют.

На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии подводный нейтринный телескоп. Прибор установили на глубине около километра. Ожидается, что первые данные с него будут получены уже в этом году. Телескоп предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса. Эти частицы очень слабо взаимодействуют с магнитными полями и не поглощаются межзвездной пылью. Именно поэтому они могут долетать до Земли из далеких галактик практически в том виде, в котором образовались. А это поможет лучше понять механизмы развития Вселенной.

В Пермском крае сняли, как мама-рысь переводит через трассу своих пятерых детенышей. Авторы видео специально остановились, чтобы пропустить семейство. Котята не обращают внимания на машину, откуда велась съемка, внимательно следят за мамой. Двое рысят несколько замешкались перед дорогой. Но в итоге все же пересекли трассу и бросились в лес догонять маму.

Белый медведь не дал помыться жителям острова Голомянный на архипелаге Северная Земля. Хищник, видимо, не нашел вход и забрался на крышу бани. Кстати, были ли там люди, до сих пор неизвестно. Зато, очевидно, что крыша сделана на совесть. Она даже не треснула. Местные жители решили спугнуть медведя криками, но это не помогло. Он даже не среагировал.