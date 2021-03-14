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Двух выживших при крушении АН-26 в аэропорту Адма-Аты прооперировали. Сейчас они в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Самолет комитета нацбезопасности Казахстана разбился при посадке накануне. На борту было шесть человек. Четверо погибли.
Демонстрация движения Black Lives Matter в Бельгии переросла в беспорядки. В центре Льежа хулиганы забросали полицейских камнями, одного из них сбили с мотоцикла. Пострадали не только люди. Громили машины и полицейский участок. Акция началась из-за задержанной 8 марта женщины, обвинившей правоохранителей в расизме. Чуть позже к мирным демонстрантам присоединились около 200 агрессивно настроенных молодых людей. По указанию мэра магазины в опасной зоне временно закрыли, жителей попросили не выходить на улицы в центре.
В Германии более 10 полицейских пострадали на акциях протеста. Люди устали от коронавирусных ограничений и требуют их отменить. В Дюссельдорфе на улицу вышли около двух тысяч недовольных человек, еще примерно тысяча – в Берлине. Выходить из карантина в стране планировали постепенно, снимать ограничения по мере развития ситуации. Сейчас дела идут не лучшим образом – в марте число случаев стало расти.
В центральной части Японии сошла лавина, могут быть пострадавшие. Тонны снега сдвинулись со склона горы Норикура в центральной части страны, там в этот момент находились лыжники. Отмечается, что в настоящий момент полиция и спасательные службы Японии выясняют подробности произошедшего. По данным агентства Киодо, под завалами лавины могут находиться от пяти до шести человек.
На севере Индии четыре человека пострадали от удара молнии. Садовники укрылись от дождя под деревом, в которое попал разряд. Жуткий момент записали камеры наблюдения. Люди упали без чувств. Всех доставили в больницу, один из них находился в критическом состоянии.
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