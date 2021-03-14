На МКАД разбился автомобиль каршеринга

На МКАД перед Химкинским мостом разбился автомобиль каршеринга. Авария случилась на 76-м километре Московской кольцевой – недалеко от съезда на Ленинградское шоссе. Как сообщили в полиции, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Машина разбита. Сам мужчина получил травмы, сейчас его осматривают медики. Удивительно, что автомобиль не зацепил другие транспортные средства в плотном потоке. На месте ДТП работают экстренные службы, занято несколько полос для движения. Перед Химкинским мостом сообразовался затор.

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