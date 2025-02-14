Новости регионов: сильный пожар произошел в здании пансионата под Анапой

Сильный пожар произошел в здании пансионата под Анапой. Огонь охватил 1 400 квадратных метров. Эвакуированы 26 человек, сообщили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Житель Волгоградской области облил сотрудницу банка зеленкой. Полицейские нашли злоумышленника и выяснили, что 63-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов. Сначала он перевел на их счет все накопления, а потом по их же указу навредил сотруднице кредитной организации.

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