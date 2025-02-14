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14 февраля, 21:15

Происшествия

Новости регионов: сильный пожар произошел в здании пансионата под Анапой

Новости регионов: сильный пожар произошел в здании пансионата под Анапой

СК завел уголовное дело против москвички, попытавшейся продать новорожденную дочь

Дептранс сообщил о затруднении движения из-за ДТП на 34-м километре МКАД

Мотивом отравления мужчины пирожками с ртутью стала ревность

Новорожденного ребенка пытались продать в Москве

Девушку обвинили в подделке документов для прохода на футбольный матч

Стали известны подробности отравления покупателей пирожков в столичной пекарне

В московском хостеле произошло массовое отравление

Москвичи заметили 8-летнюю девочку в запертой машине и вызвали экстренные службы

На Бескудниковском бульваре в Москве очевидцы заметили ребенка в закрытой машине

Сильный пожар произошел в здании пансионата под Анапой. Огонь охватил 1 400 квадратных метров. Эвакуированы 26 человек, сообщили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Житель Волгоградской области облил сотрудницу банка зеленкой. Полицейские нашли злоумышленника и выяснили, что 63-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов. Сначала он перевел на их счет все накопления, а потом по их же указу навредил сотруднице кредитной организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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