На Бескудниковском бульваре в Москве очевидцы заметили ребенка в закрытой машине

Очевидцы заметили ребенка в закрытой машине, припаркованной на Бескудниковском бульваре в Москве. По их словам, девочка была в автомобиле одна, сначала куталась в куртку, но спустя полчаса перестала двигаться и реагировать на стуки по стеклам.

Свидетели начали поиск родителей. Спустя некоторое время к автомобилю подошел мужчина. Им оказался отец 8-летнего ребенка. Он рассказал, что отошел и не стал будить дочь. По словам родителя, он следил за ней из соседнего здания и очень удивился, когда увидел около своей машины скорую помощь и скопление людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.