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14 февраля, 12:15

Происшествия

На Бескудниковском бульваре в Москве очевидцы заметили ребенка в закрытой машине

На Бескудниковском бульваре в Москве очевидцы заметили ребенка в закрытой машине

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Очевидцы заметили ребенка в закрытой машине, припаркованной на Бескудниковском бульваре в Москве. По их словам, девочка была в автомобиле одна, сначала куталась в куртку, но спустя полчаса перестала двигаться и реагировать на стуки по стеклам.

Свидетели начали поиск родителей. Спустя некоторое время к автомобилю подошел мужчина. Им оказался отец 8-летнего ребенка. Он рассказал, что отошел и не стал будить дочь. По словам родителя, он следил за ней из соседнего здания и очень удивился, когда увидел около своей машины скорую помощь и скопление людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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