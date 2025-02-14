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14 февраля, 10:15

Происшествия

Фигурант дела об отравления ртутью в Москве пытался избавиться от знакомого

Фигурант дела об отравления ртутью в Москве пытался избавиться от знакомого

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Следственный комитет сообщил подробности отравления ртутью в одной из московских пекарен. Как выяснилось, это было покушение: мужчина решил избавиться от соперника из-за ревности к коллеге. Он купил несколько градусников, собрал ртуть в шприц и добавил ее в пирожки знакомого.

Чтобы избежать подозрений, он симулировал отравление и оказался в больнице. Однако следствие установило его причастность. Мужчина признал вину, возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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