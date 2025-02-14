В Рио-де-Жанейро сгорела фабрика карнавальных костюмов

В бразильском Рио-де-Жанейро произошел пожар на фабрике карнавальных костюмов. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пострадали 20 человек, 11 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Мюнхене тем временем стартовала конференция по безопасности, которая может изменить курс Запада в отношении Украины. Вашингтон собирался представить на этой конференции свой новый план дальнейших действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.