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14 февраля, 06:15

Происшествия

В Рио-де-Жанейро сгорела фабрика карнавальных костюмов

В Рио-де-Жанейро сгорела фабрика карнавальных костюмов

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В бразильском Рио-де-Жанейро произошел пожар на фабрике карнавальных костюмов. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пострадали 20 человек, 11 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Мюнхене тем временем стартовала конференция по безопасности, которая может изменить курс Запада в отношении Украины. Вашингтон собирался представить на этой конференции свой новый план дальнейших действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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