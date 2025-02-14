14 февраля, 06:15Происшествия
В Рио-де-Жанейро сгорела фабрика карнавальных костюмов
В бразильском Рио-де-Жанейро произошел пожар на фабрике карнавальных костюмов. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пострадали 20 человек, 11 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
В Мюнхене тем временем стартовала конференция по безопасности, которая может изменить курс Запада в отношении Украины. Вашингтон собирался представить на этой конференции свой новый план дальнейших действий.
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