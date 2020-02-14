Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 07:45

Происшествия

В Омске произошло массовое ДТП

В Омске произошло массовое ДТП

В кафе на Кутузовском проспекте произошла драка

В Мюнхене открылась конференция по безопасности

Легковой автомобиль врезался в автобус на Киевском шоссе

Новости регионов: суд оштрафовал владельцев танкеров за разлив мазута на Кубани

Кишечная палочка найдена в блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" в Москве

"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже сейфа в Подмосковье

"Московский патруль": суд вынес приговор пенсионеру за убийство 50-летней давности

Неизвестный проколол колеса автомобилей в Ростокине

В Омске столкнулись три легковых автомобиля и два пассажирских автобуса. Водитель одной из машин не выдержал дистанцию и врезался в автобус. В результате пострадали как минимум четыре человека, им оказывают медицинскую помощь.

Режим ЧС введен в Хабаровском крае в поселке Высокогорный после пожара в котельной. Местные жители остались без отопления, сейчас работают только два из шести котлов. Для оценки обстановки в поселок направлена оперативная группа МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаррегионывидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика