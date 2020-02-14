В Омске произошло массовое ДТП

В Омске столкнулись три легковых автомобиля и два пассажирских автобуса. Водитель одной из машин не выдержал дистанцию и врезался в автобус. В результате пострадали как минимум четыре человека, им оказывают медицинскую помощь.

Режим ЧС введен в Хабаровском крае в поселке Высокогорный после пожара в котельной. Местные жители остались без отопления, сейчас работают только два из шести котлов. Для оценки обстановки в поселок направлена оперативная группа МЧС.

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