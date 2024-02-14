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14 февраля, 23:30

Происшествия

Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы

Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы

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Перестрелку на улице Плющихе в Москве устроили четыре человека, сообщили в полиции.

По официальным данным, причиной конфликта стала незначительная автоавария. Не договорившись, оппоненты достали травматические пистолеты. Они начали стрелять рядом с оживленным перекрестком. Люди были и на тротуаре, и в припаркованных машинах. Преступников задержали сотрудники ДПС и Росгвардии.

Как заявили в столичном главке МВД, в перестрелке пострадали три человека. Правоохранители установили личности всех участников конфликта, один доставлен в отдел полиции. Следователи уже начали проверку, изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуацию контролирует прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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