В Москве задержали устроивших стрельбу мужчин

Двое водителей на улице Плющихе в Москве во время конфликта на дороге устроили перестрелку рядом с оживленным перекрестком. Люди были и на тротуаре, и в припаркованных машинах. Преступников задержали сотрудники ДПС и Росгвардии.

Данные о пострадавших разнятся. Одни источники утверждают, что ранены трое. Другие сообщают об одном пострадавшем. Официальных комментариев по поводу стрельбы пока не было. Правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

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