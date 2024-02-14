Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 23:15

Происшествия

В Москве задержали устроивших стрельбу мужчин

В Москве задержали устроивших стрельбу мужчин

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Чемпионка России по фрирайду упала со склона на турнире в Сочи

Новости мира: извержение вулкана произошло в Японии

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину, подключившего свой планшет в банке

"Безопасный город": полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов в Раменках

Футболист "Спартака" Квинси Промес приговорен к шести годам колонии в Нидерландах

Испанские демонстранты перекрыли проезд в порт Террагоны тысячам грузовиков

Кот по кличке Кузя спас 10-летнего мальчика в Северном Измайлове

Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста "Спартака" Промеса к 6 годам тюрьмы

Двое водителей на улице Плющихе в Москве во время конфликта на дороге устроили перестрелку рядом с оживленным перекрестком. Люди были и на тротуаре, и в припаркованных машинах. Преступников задержали сотрудники ДПС и Росгвардии.

Данные о пострадавших разнятся. Одни источники утверждают, что ранены трое. Другие сообщают об одном пострадавшем. Официальных комментариев по поводу стрельбы пока не было. Правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика