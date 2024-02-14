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14 февраля, 21:45

В мире

Новости мира: извержение вулкана произошло в Японии

Новости мира: извержение вулкана произошло в Японии

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В Японии произошло извержение вулкана. Он расположен рядом с крупным городом Кагосима. Столб пепла поднялся на высоту пяти километров. Жителей просят не приближаться к опасной зоне, так как пепел может разноситься ветром. Также есть опасность, что вулкан может продолжить извергаться.

Масштабная забастовка в Испании. Протестующие на тракторах блокируют дороги, пытаясь привлечь внимание к кризису в сельскохозяйственной сфере. Демонстранты не пустили тысячи грузовиков в порт Террагоны. На одной из магистралей на проезжую часть бастующие опрокинули марокканские помидоры. Подобные акции проходят по всей стране уже больше недели.

Бастуют и жители Индии. Тысячи тракторов направились в сторону Нью-Дели. Работники аграрного сектора требуют поддержки от государства. Власти ограничили передвижение спецтехники, выстроили баррикады и остановили метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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