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14 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода в Иране

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода в Иране

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Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ирана. Источником оказалась труба главного газопровода страны. По данным властей, тушить возгорание не будут, так как безопаснее дождаться, пока весь газ выгорит. В результате происшествия никто не пострадал.

В техасском городе Сент-Дэвид на полной скорости автомобиль влетел в отделение неотложной помощи медицинского центра. Один человек погиб, еще 10 пострадали. Среди них есть как врачи, так и пациенты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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