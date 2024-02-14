Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода в Иране

Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ирана. Источником оказалась труба главного газопровода страны. По данным властей, тушить возгорание не будут, так как безопаснее дождаться, пока весь газ выгорит. В результате происшествия никто не пострадал.

В техасском городе Сент-Дэвид на полной скорости автомобиль влетел в отделение неотложной помощи медицинского центра. Один человек погиб, еще 10 пострадали. Среди них есть как врачи, так и пациенты.

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