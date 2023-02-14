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14 февраля, 22:45

Происшествия

Пассажирка рейса авиакомпании "Аэрофлот" обнажилась на борту и устроила дебош

Пассажирка рейса авиакомпании "Аэрофлот" обнажилась на борту и устроила дебош

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Очередное безумие на высоте нескольких тысяч метров произошло в самолете "Аэрофлота". Нетрезвая пассажирка рейса Ставрополь – Москва устроила экстремальный стриптиз, когда ее пытались вытащить из туалета за курение.

Дама оголила грудь, кричала, что все пассажиры под угрозой и попыталась прорваться в кабину пилотов. Когда стюард стал ее оттаскивать, вцепилась ему зубами в плечо. С трудом дебоширку удалось усмирить, и остаток полета она провела в пластиковых наручниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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