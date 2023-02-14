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14 февраля, 21:45

Происшествия

Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции

Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции

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Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции. Самолет с российскими специалистами приземлился в Жуковском. Там их встретили родные и близкие.

Неделю российская команда из 50 человек работала в зоне землетрясения, разбирая завалы и спасая людей. В ближайшие часы в Москву вернется группировка из Турции, которая также завершила свою работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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