Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции. Самолет с российскими специалистами приземлился в Жуковском. Там их встретили родные и близкие.

Неделю российская команда из 50 человек работала в зоне землетрясения, разбирая завалы и спасая людей. В ближайшие часы в Москву вернется группировка из Турции, которая также завершила свою работу.

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