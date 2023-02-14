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14 февраля, 21:15

Происшествия

Эрдоган сообщил о трудностях при спасении людей в Турции из-за погодных условий

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что погодные условия сильно затруднили спасение людей и восстановление инфраструктуры после землетрясений, проблемы возникли и с водоснабжением.

Кроме того, 14 февраля в управлении по чрезвычайным ситуациям он поставил задачу восстановить разрушенные в результате землетрясений здания за год. На первом этапе планиурется отсроить 30 тысяч домов в пострадавших от землятресения районах. Процесс начнется в марте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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