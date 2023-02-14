Около 26 млн человек нуждаются в гумпомощи после землетрясений в Турции и Сирии – ВОЗ

Около 26 миллионов человек в Турции и Сирии нуждаются в гуманитарной помощи после землетрясений. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации организации, потребности увеличиваются с каждым часом. Так, без крыши над головой в данный момент остаются тысячи пострадавших.

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