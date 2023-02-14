Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Кабмин будет ориентироваться на плавное восстановление роста экономики. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве с 15 февраля запустят трамвайную линию через Госпитальную площадь. Об этом сообщил столичный Дептранс.