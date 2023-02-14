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Экономика

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Машинист в Балашихе успел остановить поезд перед коляской с ребенком

Новости часа: количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек

Москвичам рассказали, чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

"Актуальный репортаж": новые истории спасения людей под завалами в Турции

Новости часа: Эрдоган сообщил о спасении 8 тыс человек из-под завалов в Турции

Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции выписана из больниц – Эрдоган

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Кабмин будет ориентироваться на плавное восстановление роста экономики. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве с 15 февраля запустят трамвайную линию через Госпитальную площадь. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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