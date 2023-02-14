Новости часа: количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате землетрясения в Турции почти достигло 32 тысяч человек. Об этом сообщили турецкие власти.

Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Об обстреле заявили в ДНР.

Более чем на 15% сократилось число случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году. Об этом рассказали в ЦБ РФ.