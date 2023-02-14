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Общество

Новости часа: количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек

Новости часа: количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек

Москвичам рассказали, чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

"Актуальный репортаж": новые истории спасения людей под завалами в Турции

Новости часа: Эрдоган сообщил о спасении 8 тыс человек из-под завалов в Турции

Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции выписана из больниц – Эрдоган

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате землетрясения в Турции почти достигло 32 тысяч человек. Об этом сообщили турецкие власти.

Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Об обстреле заявили в ДНР.

Более чем на 15% сократилось число случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году. Об этом рассказали в ЦБ РФ.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомрегионыобществовидеоЕкатерина Фоменко
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