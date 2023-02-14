Новости часа: Эрдоган сообщил о спасении 8 тыс человек из-под завалов в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь тысяч человек были спасены из-под завалов в Турции, всего пострадали более 80 тысяч человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Привлечение Киевом иностранных наемников не изменит ход СВО, а лишь затянет бои. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Памятник Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище откроют 6 апреля. Об этом сообщил председатель комитета ГД по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.