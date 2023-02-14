Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии. Москвичи несут питание и памперсы для детей, а также предметы первой необходимости. В первую очередь нужны зимняя одежда, теплые ботинки и толстые одеяла.

Сообщается, что волонтеры посольств Сирии и Турции принимают ‎гуманитарную помощь‎ ежедневно с 09:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.