Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции выписана из больниц – Эрдоган

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции

Четыре человека погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

МЧС России отправило 36 тонн гуманитарной помощи в Турцию

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии. Москвичи несут питание и памперсы для детей, а также предметы первой необходимости. В первую очередь нужны зимняя одежда, теплые ботинки и толстые одеяла.

Сообщается, что волонтеры посольств Сирии и Турции принимают ‎гуманитарную помощь‎ ежедневно с 09:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоИван КнязевДарья Крамаровагород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика