13:15Происшествия
Москвичам рассказали, что можно принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии
В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии. Москвичи несут питание и памперсы для детей, а также предметы первой необходимости. В первую очередь нужны зимняя одежда, теплые ботинки и толстые одеяла.
Сообщается, что волонтеры посольств Сирии и Турции принимают гуманитарную помощь ежедневно с 09:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.