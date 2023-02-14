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Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции выписана из больниц – Эрдоган

Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции выписана из больниц – Эрдоган

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Значительная часть пострадавших при землетрясении в Турции уже выписана из больниц. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Всего травмы получили около 81 тысячи человек, из них восемь тысяч пришлось вызволять из-под завалов. Эта работа постепенно завершается.

МЧС России также выводит группировку спасателей из зоны бедствия. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, в большинстве районов к разбору завалов уже привлечена тяжелая техника.

Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля. Они участвовали в разборе завалов и поиске пострадавших на самых сложных участках.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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