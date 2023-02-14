Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции

Четыре человека погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

МЧС России отправило 36 тонн гуманитарной помощи в Турцию

Сбой противопожарной системы произошел в Волоколамском тоннеле

Сотрудники МЧС РФ продолжили обследовать завалы после землетрясения в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

ЦОДД спрогнозировал вечерние заторы до 8 баллов на столичных дорогах из-за непогоды. Об этом заявила пресс-служба организации.

Более 400 пар поженятся в Москве в День всех влюбленных. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
происшествияза рубежомгородтранспортмэр МосквыобществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика