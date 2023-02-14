Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

ЦОДД спрогнозировал вечерние заторы до 8 баллов на столичных дорогах из-за непогоды. Об этом заявила пресс-служба организации.

Более 400 пар поженятся в Москве в День всех влюбленных. Об этом рассказал Сергей Собянин.