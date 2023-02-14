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Происшествия

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

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В столице тестируют прибор, который фиксирует нарушителей, не уступающих дорогу скорой помощи. Пока такой комплекс появился только на одном автомобиле.

Как сообщили эксперты, необходимость в таких устройствах стоит остро. По их словам, такой прибор позволил бы избежать множество спорных случаев. Например, в Подмосковье признали виновным водителя скорой помощи, который попал в аварию, спеша на вызов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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