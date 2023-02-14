Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии. В первую очередь нужна зимняя одежда, теплые ботинки и толстые одеяла. Принести вещи можно в посольства пострадавших стран.

Ранее стало известно, что МЧС РФ отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции. Например, туда входят свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, и печи.

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