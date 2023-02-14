МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, в большинстве районов к разбору завалов уже привлечена тяжелая техника. А потому принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.

Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля. Они участвовали в разборе завалов и поиске пострадавших на самых сложных участках.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тысячи человек. Пострадали из-за ЧП более 80 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.