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Сотрудники МЧС РФ продолжили обследовать завалы после землетрясения в Турции

Сотрудники МЧС РФ продолжили обследовать завалы после землетрясения в Турции

Спасатели нашли живых людей под завалами на девятые сутки после землетрясения в Турции

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Спасательная операция в пострадавших от землетрясения районах Турции продолжается. Сотрудники МЧС РФ работают на самых трудных участках завалов в режиме 24/7.

Российские специалисты используют оборудование, которое позволяет определить местоположение человека на глубине до 4,5 метра. Также они обследуют руины городов с помощью беспилотников и тепловизоров.

Известно, что спасатели разбирают завалы вручную в местах, где есть шанс отыскать живых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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