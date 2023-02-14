Сотрудники МЧС РФ продолжили обследовать завалы после землетрясения в Турции

Спасательная операция в пострадавших от землетрясения районах Турции продолжается. Сотрудники МЧС РФ работают на самых трудных участках завалов в режиме 24/7.

Российские специалисты используют оборудование, которое позволяет определить местоположение человека на глубине до 4,5 метра. Также они обследуют руины городов с помощью беспилотников и тепловизоров.

Известно, что спасатели разбирают завалы вручную в местах, где есть шанс отыскать живых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.