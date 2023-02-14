Спасатели нашли живых людей под завалами на девятые сутки после землетрясения в Турции. Местные каналы опубликовали кадры спасения. Люди провели 198 часов без еды и воды.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

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