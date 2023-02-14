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Спасатели вытащили двух людей из-под завалов после землетрясения в Турции

Спасатели вытащили двух людей из-под завалов после землетрясения в Турции

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Спасатели вытащили двух живых людей из-под завалов в Кахраманмараше спустя восемь дней после землетрясения в Турции. Они провели 198 часов без еды и воды под обломками зданий.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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