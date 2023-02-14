Чрезвычайное положение объявлено в Новой Зеландии из-за циклона "Габриэль"

Чрезвычайное положение объявлено в Новой Зеландии. Власти приняли такое решение, чтобы ликвидировать последствия тропического циклона "Габриэль".

Стихия бушевала на территории страны в течение суток – более 18 тысяч домов осталось без электроэнергии и связи, было приостановлено движение общественного транспорта, пригородных поездов, не работал аэропорт. Закрылись школы и детские сады.

Это третий раз в истории Новой Зеландии, когда режим ЧП объявили на всей территории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.