Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

В мире

Чрезвычайное положение объявлено в Новой Зеландии из-за циклона "Габриэль"

Чрезвычайное положение объявлено в Новой Зеландии из-за циклона "Габриэль"

Новости регионов: взрыв произошел на резервной нитке газопровода в Ярославской области

Российские спасатели передали найденные под завалами 150 тыс долларов турецкой полиции

Отец и дочь нашли друг друга спустя неделю после землетрясения в Турции

Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США

Москвичам объяснили, почему важно соблюдать требования по организации гуманитарной помощи

Благотворительная организация получила от РФ более 2,5 тонны продуктов в Сирии

Кинолог рассказала о разборе завалов в Турции

Отряд МЧС РФ продолжил работу в круглосуточном режиме в зоне землетрясений в Турции

Новости часа: в АКОРТ сообщили об отсутствии проблем в поставках фруктов из Турции

Чрезвычайное положение объявлено в Новой Зеландии. Власти приняли такое решение, чтобы ликвидировать последствия тропического циклона "Габриэль".

Стихия бушевала на территории страны в течение суток – более 18 тысяч домов осталось без электроэнергии и связи, было приостановлено движение общественного транспорта, пригородных поездов, не работал аэропорт. Закрылись школы и детские сады.

Это третий раз в истории Новой Зеландии, когда режим ЧП объявили на всей территории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика