Новости регионов: взрыв произошел на резервной нитке газопровода в Ярославской области

Взрыв произошел на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области. Пожар возник из-за разрыва в соединении двух частей – береговой и подводной. Сразу сработала противоаварийная система, задвижки перекрыли трубу. Остатки газа довольно быстро выгорели, однако факел был настолько большим, что его заметили издалека. Как сообщили сотрудники МЧС, инцидент не повлиял на транспортировку топлива.

Новороссийский морской порт заплатит штраф за загрязнение Черного моря. Порт не смог оспорить решение суда. Специалисты оценили ущерб почти в пять миллионов рублей. В августе 2021 года Росприроднадзор проверял деятельность компании в связи с утечкой нефти. Позже выяснилось, что порт не расчищал акваторию.

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