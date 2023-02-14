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Российские спасатели передали найденные под завалами 150 тыс долларов турецкой полиции

Российские спасатели передали найденные под завалами 150 тыс долларов турецкой полиции

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Около 150 тысячи долларов, найденных под завалами, передали турецкой полиции российские спасатели. Часть денег обнаружили в чехле планшета, а часть – в кастрюле, когда разбирали обломки многоэтажки в Кахраманмараше.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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