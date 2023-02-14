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Происшествия

Москвичам объяснили, почему важно соблюдать требования по организации гуманитарной помощи

Москвичам объяснили, почему важно соблюдать требования по организации гуманитарной помощи

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В посольствах Турции и Сирии готовят к отправке очередную партию гуманитарной помощи – москвичи несут питание и памперсы для детей, а также предметы первой необходимости. К вещам есть определенные требования.

У людей в зоне бедствия ослаблен иммунитет, поэтому переданная одежда должна быть новой, детское питание и лекарства – в ненарушенной заводской упаковке с действующим сроком годности.

Сообщается, что волонтеры посольств Сирии и Турции принимают ‎гуманитарную помощь‎ ежедневно с 09:00 до 18:00. Больше всего нужны детские смеси, крупы, пауэрбанки, теплая одежда и обувь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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