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Благотворительная организация получила от РФ более 2,5 тонны продуктов в Сирии

Благотворительная организация получила от РФ более 2,5 тонны продуктов в Сирии

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В Сирии одна из благотворительных организаций во время очередной акции получила от России более 2,5 тонны продуктов. Российские военные организовали доставку еды, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Сотрудники МЧС РФ, а также российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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