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Благотворительная организация получила от РФ более 2,5 тонны продуктов в Сирии
В Сирии одна из благотворительных организаций во время очередной акции получила от России более 2,5 тонны продуктов. Российские военные организовали доставку еды, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.
Сотрудники МЧС РФ, а также российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.
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