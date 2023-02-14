Благотворительная организация получила от РФ более 2,5 тонны продуктов в Сирии

В Сирии одна из благотворительных организаций во время очередной акции получила от России более 2,5 тонны продуктов. Российские военные организовали доставку еды, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Сотрудники МЧС РФ, а также российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

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