Кинолог рассказала о разборе завалов в Турции

Специалисты МЧС РФ нашли пять живых людей под обломками зданий спустя несколько дней после землетрясения в Турции. Кинолог рассказала, какую роль сыграл поисковый пес в Кахраманмараше, турецком регионе, который сильно разрушен после подземных толчков.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

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