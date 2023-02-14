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Кинолог рассказала о разборе завалов в Турции

Кинолог рассказала о разборе завалов в Турции

Отряд МЧС РФ продолжил работу в круглосуточном режиме в зоне землетрясений в Турции

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Специалисты МЧС РФ нашли пять живых людей под обломками зданий спустя несколько дней после землетрясения в Турции. Кинолог рассказала, какую роль сыграл поисковый пес в Кахраманмараше, турецком регионе, который сильно разрушен после подземных толчков.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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