Отряд МЧС РФ продолжил работу в круглосуточном режиме в зоне землетрясений в Турции

Количество погибших в Турции приближается к 32 тысячам человек. Зарубежные группы спасателей начали сворачивать свою деятельность, однако российский отряд спасателей продолжает работу в круглосуточном режиме. Они прерываются только на "минуты тишины", когда сквозь завалы люди пытаются услышать голоса выживших.

У российских специалистов самые трудные участки. Они работают с новейшим оборудованием, которое позволяет определить местоположение человека на глубине до четырех с половиной метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.