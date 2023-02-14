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07:15

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Отряд МЧС РФ продолжил работу в круглосуточном режиме в зоне землетрясений в Турции

Отряд МЧС РФ продолжил работу в круглосуточном режиме в зоне землетрясений в Турции

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Количество погибших в Турции приближается к 32 тысячам человек. Зарубежные группы спасателей начали сворачивать свою деятельность, однако российский отряд спасателей продолжает работу в круглосуточном режиме. Они прерываются только на "минуты тишины", когда сквозь завалы люди пытаются услышать голоса выживших.

У российских специалистов самые трудные участки. Они работают с новейшим оборудованием, которое позволяет определить местоположение человека на глубине до четырех с половиной метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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