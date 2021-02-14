Один человек погиб при обрушении ангара на юге Москвы

Один человек погиб после обрушения кровли металлического ангара в районе Царицыно на юге Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ЧП произошло в промзоне на улице Промышленной, доме 11А, строении 45. Площадь обрушения составила 1000 квадратных метров.