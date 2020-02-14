Женщине, бросившей младенца у метро, предъявят обвинение

Младенца, которого нашли в переходе у станции метро "Парк Победы", передадут в детский дом. Его мать уже задержана, ей планируют предъявить обвинение по статье "Оставление в опасности".

12 февраля стало известно, что на территории Дорогомиловского района прохожие нашли малыша в снегу. На вид ему 2 месяца. Младенца сразу отвезли в столичную больницу.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты рассказали, что он находится в удовлетворительном состоянии. После выписки из больницы ребенка направят в учреждение соцзащиты.

Сотрудники СК также навестили его. По их словам, сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Мальчик находится под постоянным контролем медработников. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".