Новости регионов: возбуждено дело после гибели женщины от упавшей наледи в Петрозаводске

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы в результате падения на нее снежной наледи с крыши образовательного учреждения. В инциденте разбирается прокуратура. Глава региона поручил местным властям проверить все подведомственные учреждения.

В Верхней Пышме дети приняли участие в рождественских колядках. Местные жители водили хороводы и участвовали в веселых играх. А в завершении гостей праздника угостили сладкими подарками.

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