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Новости

14 января, 23:30

Происшествия

Новости регионов: возбуждено дело после гибели женщины от упавшей наледи в Петрозаводске

Новости регионов: возбуждено дело после гибели женщины от упавшей наледи в Петрозаводске

В Москве спасатели вызволили кошку, застрявшую в игрушке

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Один человек погиб в массовом ДТП с участием автобусов в Подмосковье

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы в результате падения на нее снежной наледи с крыши образовательного учреждения. В инциденте разбирается прокуратура. Глава региона поручил местным властям проверить все подведомственные учреждения.

В Верхней Пышме дети приняли участие в рождественских колядках. Местные жители водили хороводы и участвовали в веселых играх. А в завершении гостей праздника угостили сладкими подарками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоДарья Крамарова
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